В Казахстане работают 524 компании с участием американского капитала

За прошлый год объем прямых инвестиций в казахстанску. экономику составил 5,3 млрд долл. США, что больше на 44,7% по сравнению с 2017 годом. (3,6 млрд долл. США).

Развитие сотрудничества с США является одним из приоритетов внешней политики нашей страны. На современном этапе казахстанско-американские отношения развиваются в рамках расширенного стратегического партнерства и договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в США 15-18 января 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В продолжение конструктивного диалога между Казахстаном и США, а также в преддверии Астанинского экономического форума, 15 мая т.г. в Министерстве иностранных дел РК состоялся 3-й ежегодный казахстанско-американский бизнес-форум "Конкурентоспособный Казахстан".

В мероприятии приняли участие Министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов, Министр здравоохранения Елжан Биртанов, Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев и руководители других государственных органов страны. Американская сторона была представлена Посольством США, Корпорацией частных зарубежных инвестиций (ОПИК), а также руководителями 28 крупных американских компаний, в т.ч. "Coca Cola", "Gilead", "HP", "Microsoft", "Valley Irrigation" и др.

На полях данной диалоговой площадки была представлена возможность ознакомиться с мерами Правительства Республики Казахстан по дальнейшему улучшению деловой среды в стране, в том числе и по созданию единой экосистемы по работе с иностранными инвесторами, а также с ходом реализации госпрограмм по модернизации, диверсификации и цифровизации отечественной экономики.

Организаторы форума, Министерство иностранных дел РК и Деловой совет по международному взаимопониманию ("BCIU"), акцентировали внимание на новых перспективных направлениях двустороннего партнерства, стороны обсудили пути активизации сотрудничества в таких важных отраслях как: индустриальное и инфраструктурное развитие, здравоохранение, сельское хозяйство, информационные технологии, цифровизация, аэрокосмическая промышленность и энергетика.

- Новое руководство страны нацелено на сохранение преемственности политического и экономического курса, а также планомерную реализацию мер по укреплению сотрудничества со стратегическими партнерами Казахстана. США являются одним из наших ключевых инвестиционных партнеров, Казахстан заинтересован в активном использовании инвестиционных возможностей Соединенных Штатов. Учитывая американское лидерство в сфере инноваций и передовых технологий, Казахстан интересует привлечение лучшего опыта и знании американской стороны, - сказал Б. Атамкулов.

По словам главы внешнеполитического ведомства, столица и другие крупные города РК стали основными "магнитами" для привлечения инвестиций. В этом контексте было отмечено, что в г. Нур-Султан, где созданы развитая инфраструктура и сфера услуг, иностранные инвесторы чувствуют себя вполне комфортно. По всей стране также успешно действуют специальные экономические зоны и индустриальные парки. Со своей стороны МИД РК готов к полной поддержке инвестиционных и экономических проектов.

Казахстанский форум по конкурентоспособности этого года стал полезной площадкой для обсуждения реализации коммерческих договоренностей и проектов между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами.

Кроме того, вопросы создания благоприятных условий для экономического сотрудничества между США и странами Центральной Азии обсуждаются на регулярной основе в рамках Совета по рамочному соглашению по торговле и инвестициям между США и странами Центральной Азии.

Всего за 28 лет между странами подписаны более 70 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров.

Наблюдается высокая динамика притока прямых инвестиций из США в нашу страну, за прошлый год их объем составил 5,3 млрд долл. США, что больше на 44,7% по сравнению с 2017 годом. (3,6 млрд долл. США).

Валовый же объем прямых инвестиций из Соединенных Штатов в экономику республики начиная с 2005 года составил около 40 млрд долл. США.

На данный момент в Казахстане работают 524 компании с участием американского капитала, из них 141 компания являются совместными предприятиями, 41 компания занимается производством товаров и 37 компаний экспортируют продукцию в другие страны.

В прошлом году товарооборот между двумя государствами составил более 2,2 млрд долларов США. Экспорт из Казахстана в Штаты дошел до показателя 956 млн. долл. США, импорт в РК из США вышел на 1,2 млрд долларов США.

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