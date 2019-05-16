В Китае заблокировали Wikipedia

В Китае ограничен доступ ко многим интернет-ресурсам.

В Китае полностью заблокировали Wikipedia — если раньше не работала только версия на китайском, то теперь невозможно получить доступ к онлайн-энциклопедии и на всех остальных языках, сообщает Вести.Ru.

В Китае ограничен доступ ко многим интернет-ресурсам, включая Facebook, Instagram, WhatsApp и Google. В начале 2018-го была снята блокировка с "ВКонтакте" — компания выразила готовность "реагировать на сигналы государственных регуляторов" и согласилась блокировать для жителей страны материалы, противоречащие местному законодательству.

В апреле 2017 года "Википедию" запретили в Турции, так как, по мнению властей, ресурс стал частью информационной кампании по очернению страны на международной арене.

Помимо Китая, с 2017 года доступ к "Википедии" полностью закрыт в Турции. В этом году сайт периодически блокировался в Венесуэле.

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