США приостанавливают авиасообщение с Венесуэлой
Ранее Федеральное авиационное управление США также запретило американским самолетам летать над Венесуэлой на высоте ниже 8 км.
Фото : EDecorati16 мая 2019, 01:58
Администрация США приняла решение временно приостановить авиасообщение с Венесуэлой из-за угрозы безопасности, говорится в заявлении министра транспорта США Элейн Чао, сообщает ТАСС.
- Министерство внутренней безопасности пришло к выводу, что существует угроза безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажей, прибывающих и покидающих Венесуэлу, что требует немедленной приостановки всех рейсов гражданской авиации между США и Венесуэлой, - отмечается в заявлении Чао.
- Я приостанавливаю действие всех разрешений на осуществление авиаперевозок как государственными, так и частными самолетами в аэропорты Венесуэлы или из них, - подчеркнула она.
1 мая Федеральное авиационное управление США рекомендовало американским авиакомпаниям покинуть территорию Венесуэлы в течение 48 часов. Ранее ведомство также запретило американским самолетам летать над Венесуэлой на высоте ниже 8 км.
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