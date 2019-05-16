США приостанавливают авиасообщение с Венесуэлой

Ранее Федеральное авиационное управление США также запретило американским самолетам летать над Венесуэлой на высоте ниже 8 км.

Фото : EDecorati

Администрация США приняла решение временно приостановить авиасообщение с Венесуэлой из-за угрозы безопасности, говорится в заявлении министра транспорта США Элейн Чао, сообщает ТАСС. - Министерство внутренней безопасности пришло к выводу, что существует угроза безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажей, прибывающих и покидающих Венесуэлу, что требует немедленной приостановки всех рейсов гражданской авиации между США и Венесуэлой, - отмечается в заявлении Чао. - Я приостанавливаю действие всех разрешений на осуществление авиаперевозок как государственными, так и частными самолетами в аэропорты Венесуэлы или из них, - подчеркнула она. 1 мая Федеральное авиационное управление США рекомендовало американским авиакомпаниям покинуть территорию Венесуэлы в течение 48 часов. Ранее ведомство также запретило американским самолетам летать над Венесуэлой на высоте ниже 8 км.

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