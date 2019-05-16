Восемь медсестер одновременно забеременели в больнице

Заведующая родильным отделением уже готова к тому, что восемь сотрудниц вскоре уйдут в декретный отпуск.

В американском городе Пибоди, штат Массачусетс, забеременели сразу восемь медсестер родильного отделения больницы, передает Lenta.ru.

Каждая из женщин находится на разном сроке беременности. Предположительно, дети появятся на свет в промежутке с июня по октябрь текущего года.

- Так забавно, все началось как невинная шутка, - вспоминает сотрудница больницы.

Пять медсестер решили заранее узнать пол будущего ребенка - все они ожидают мальчика. По данным издания, два месяца назад в больнице работали девять беременных работниц. В марте одна из них, Тара Рандаццо (Tara Randazzo), родила сына.

Заведующая родильным отделением Шанна Мавилио, в подчинении которой находится 50 медсестер, уже готова к тому, что восемь сотрудниц вскоре уйдут в декретный отпуск.

- Одна из прелестей беременности - у тебя есть время подготовиться, - отметила она.

В конце марта сообщалось, что в американском городе Портленд, штат Мэн, забеременели сразу девять медсестер родильного отделения больницы. Медицинское учреждение опубликовало в Facebook фотографию, на которой позируют восемь из девяти беременных женщин. Каждая держит в руках лист бумаги с ожидаемым сроком родов.

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