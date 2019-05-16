Пожарные машины не могут подъехать к горящему полигону близ Алматы

На данный момент горящий мусор засыпается глиной.

В Алматинской области в Карасайском районе загорелся мусорный полигон, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

- В Карасайском районе около поселка Айтей произошло загорание твердо-бытовых отходов полигона общей площадью 1 га. Тушение водой невозможно, так как имеется овраг глубиной 60-70 метров. На данный момент горящий мусор засыпается глиной, водой потушить невозможно, машины не могут туда подъехать, - сказали в ДЧС области.

Общая площадь полигона 10,6 га.

- 16 мая в 02:03 часов на пульт противопожарной службы поступило сообщение, что в 7 км от села Айтей Карасайского района Алматинской области на мусорном полигоне произошло возгорание твердо-бытовых отходов на предварительной площади 1 га. Жертв и пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе КЧС МВД РК.

Ранее жители Алматы начали жаловаться на запах гари.

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