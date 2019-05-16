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Запах гари распространился по Алматы

Пользователи соцсетей высказали предположение о пожаре на мусорном полигоне в Алматинской области.

Фото : Facebook/ Бася Израиловна16 мая 2019, 08:46

Жители Алматы жалуются на запах гари, который чувствуется в разных районах города, сообщает Zakon.kz.

Активист Павел Александров сообщил в Facebook о "запахе жженной резины".

В комментариях пользователи высказали предположение о пожаре на мусорном полигоне.

Редакция Zakon.kz обратилась за информацией в ДЧС Алматинской области.


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