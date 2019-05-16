Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полицейский потерял принтер для штрафов в Караганде

Утерянный прибор нашла и вернула в полицию случайная прохожая.

Фото : Arnapress16 мая 2019, 09:45

К строгой дисциплинарной ответственности привлечен инспектор дорожно-патрульной полиции в Караганде за утерю специального технического средства – принтера для распечатки штрафов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал казахстанский общественный деятель Жан Ботанов, принтер для штрафов нашла по улице Попова жительница Караганды.

- Специальное устройство полностью работоспособное, батарея заряжена. На корпусе указан инвентарный номер. Считаю, что данный факт утери – это проявление халатного отношения к своим должностным обязанностям со стороны сотрудника дорожно-патрульной полиции. Полицейский потерял рабочий инструмент и даже не знал, где именно его оставил, - прокомментировал общественный деятель Жан Ботанов, к которому обратилась с информацией о находке женщина.

Активист направил официальный запрос в Департамент полиции Карагандинской области, и там подтвердили, что по серийному инвентаризационному номеру данный прибор действительно принадлежит органам внутренних дел Карагандинской области.

- Факт утери действительно был. Сразу после обнаружения утери технического средства сотрудник дорожно-патрульной полиции уведомил об инциденте рапортом. По факту утери принтера для распечатки копии протоколов было проведено служебное расследование. Сотрудник, допустивший утерю, привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщил в ответе на официальный запрос заместитель начальника Управления местной полицейской службы областного ДП Олжас Арынов.

Также в ведомстве сообщили, что женщина, нашедшая прибор, вернула находку.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты