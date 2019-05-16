Полицейский потерял принтер для штрафов в Караганде

Утерянный прибор нашла и вернула в полицию случайная прохожая.

К строгой дисциплинарной ответственности привлечен инспектор дорожно-патрульной полиции в Караганде за утерю специального технического средства – принтера для распечатки штрафов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал казахстанский общественный деятель Жан Ботанов, принтер для штрафов нашла по улице Попова жительница Караганды.

- Специальное устройство полностью работоспособное, батарея заряжена. На корпусе указан инвентарный номер. Считаю, что данный факт утери – это проявление халатного отношения к своим должностным обязанностям со стороны сотрудника дорожно-патрульной полиции. Полицейский потерял рабочий инструмент и даже не знал, где именно его оставил, - прокомментировал общественный деятель Жан Ботанов, к которому обратилась с информацией о находке женщина.

Активист направил официальный запрос в Департамент полиции Карагандинской области, и там подтвердили, что по серийному инвентаризационному номеру данный прибор действительно принадлежит органам внутренних дел Карагандинской области.

- Факт утери действительно был. Сразу после обнаружения утери технического средства сотрудник дорожно-патрульной полиции уведомил об инциденте рапортом. По факту утери принтера для распечатки копии протоколов было проведено служебное расследование. Сотрудник, допустивший утерю, привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщил в ответе на официальный запрос заместитель начальника Управления местной полицейской службы областного ДП Олжас Арынов.

Также в ведомстве сообщили, что женщина, нашедшая прибор, вернула находку.

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