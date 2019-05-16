Водитель автобуса подрался с пассажиром в Алматы

Водитель проехал несколько остановок, не остановившись, и это вызвало негодование пассажиров.

В Алматы между водителем пассажирского автобуса и пассажиром произошел конфликт, передает Zakon.kz.

Видео разместили в Facebook. Согласно описанию, водитель проехал несколько остановок, не остановившись, и это вызвало негодование пассажиров. Затем водитель долго не открывал двери автобуса, не выпуская людей.

- Общественный транспорт Алматы, примите меры!!! Сегодня 16.05.2019 в 7.15 утра ехали в автобусе 137, неадекватный водитель в микрорайоне Кайрат проехал 2 остановки, не останавливаясь, аргументировав тем, что это не остановки, хотя все маршруты останавливаются на этих остановках, а именно остановка "Мечеть" и "КГС", люди опаздывают на работу и по прихоти или ненастроения неадекватного водителя произошел данный конфликт! Снимать начала не сначала, но думаю и этого достаточно, чтобы подумать о безопасности пассажиров, и пожалуйста проверяйте своих водителей на адекватность, - написала автор видео и свидетель произошедшего Мадина Иманкулова-Мынжасарова.

В "Алматыэлектротранс" пока не прокомментировали инцидент.

видео: Мадина Иманкулова-Мынжасарова

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