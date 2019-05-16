XII Астанинский экономический форум стартовал в Нур-Султане
С 2008 года форум посетили порядка 50 000 делегатов.
XII Астанинский экономический форум стартовал в Нур-Султане, передает Zakon.kz.
Как сообщалось ранее, в этом году повестка форума включает обсуждение ключевых вопросов мировой экономики, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Казахстаном и другими странами мира.
Мероприятия АЭФ традиционно проходят в форматах панельных сессий, круглых столов, конференций и бизнес-диалогов. Всего на форуме запланировано порядка 50 сессий.
Фото: Zakon.kz
Главная тема XII Астанинского экономического форума - "Вдохновляющий рост: люди, города, экономики". Участники мероприятия обсудят новые пути устойчивого роста, развития человеческого капитала и усиление потенциала городов в качестве международных центров знаний и инноваций.
Как отмечается в информационной справке, за 11 лет работы АЭФ посетило порядка 50 000 делегатов из 150 стран мира, среди них - более 20 Нобелевских лауреатов и 30 зарубежных политических деятелей.
В рамках конгресса было заключено более 300 меморандумов и соглашений на сумму свыше 20 млрд долларов. Тематика ежегодно актуализируется и охватывает широкий спектр проблем и задач общемирового развития, а также задает координаты для широкого поля обсуждений.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!