С 2008 года форум посетили порядка 50 000 делегатов.

XII Астанинский экономический форум стартовал в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, в этом году повестка форума включает обсуждение ключевых вопросов мировой экономики, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Казахстаном и другими странами мира.

Мероприятия АЭФ традиционно проходят в форматах панельных сессий, круглых столов, конференций и бизнес-диалогов. Всего на форуме запланировано порядка 50 сессий.

Фото: Zakon.kz

Главная тема XII Астанинского экономического форума - "Вдохновляющий рост: люди, города, экономики". Участники мероприятия обсудят новые пути устойчивого роста, развития человеческого капитала и усиление потенциала городов в качестве международных центров знаний и инноваций.

Как отмечается в информационной справке, за 11 лет работы АЭФ посетило порядка 50 000 делегатов из 150 стран мира, среди них - более 20 Нобелевских лауреатов и 30 зарубежных политических деятелей.

В рамках конгресса было заключено более 300 меморандумов и соглашений на сумму свыше 20 млрд долларов. Тематика ежегодно актуализируется и охватывает широкий спектр проблем и задач общемирового развития, а также задает координаты для широкого поля обсуждений.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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