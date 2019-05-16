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Поставила на подоконник. Видео падения малышки из окна детсада

Ребенка госпитализировали.

Фото : кадр видео16 мая 2019, 11:44

В Интернете появилось видео падения 2-летней девочки из окна детсада в Талдыкоргане, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 15 мая. Из талдыкорганского детского миницентра "Карлыгаш" в областную больницу с различными травмами госпитализировали двухлетнюю девочку. Она выпала из окна второго этажа учреждения. По факту начато досудебное расследование.

В Сети появилось видео, на котором видно, каким образом ребенок выпал из окна. На записи воспитатель сама поставила девочку на подоконник. Затем подняла туда еще одного ребенка и, похоже, стала шлепать его. В этот момент девочка потеряла равновесие, навалилась на москитную сетку и вместе с ней выпала наружу.

На другом ролике запись с камер снаружи. Увидев падение ребенка, к ней кинулись очевидцы.


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