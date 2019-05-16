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650 млн долларов выделит Пентагон на реконструкцию стены на границе с Мексикой

Строительные работы завершат к концу января 2020 года.

Фото : © Mario Tama/Getty Images16 мая 2019, 12:15

Пентагон заключил контракт с компанией Southwest Valley Constructors на $646 млн для реконструкции части стены на границе с Мексикой, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт военного ведомства.

Стоит отметить, что данный участок располагается в штате Аризона. Строительные работы планируют завершить к концу января 2020 года.

Возведение бетонного забора на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа.

25 января 2017 года Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции, которые предусматривают начало строительства стены на границе с Мексикой, массовую высылку нелегальных мигрантов, имеющих криминальное прошлое.


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