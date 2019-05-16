Назарбаев: От США, России, Китая и Евросоюза зависят судьбы человечества

Нур-Султан предложили сделать площадкой для переговоров этих государств.

Необходимо наладить диалог между лидерами ключевых глобальных держав для выхода из геополитического кризиса. Площадкой для таких переговоров может стать столица Казахстана. Об этом в ходе XII Астанинского экономического форума сказал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Важно переходить от непродуктивного режима санкций к прямому диалогу между лидерами ключевых глобальных держав, которые определяют будущее всего мира. В этой связи настало время создать пути выхода из сложившегося геополитического кризиса между представителями США, Китая, России и Евросоюза. Я видел такие разговоры между лидерами названных государств. Хочу сказать, что можем предоставить площадку нашей столицы, - сказал Нурсултан Назарбаев.

По его словам, устойчивую глобальную архитектуру можно воздвигнуть на базе трех диалогов: между США, Россией, Китаем и ЕС, на уровне Евразии, а также инвестиционный диалог между ЕАЭС, ЕС и ШОС.

- Между США, Россией, Китаем и Европейским союзом – это крупнейшие экономики и территории, от них зависят судьбы человечества. Так всегда было. Крупные государства несли ответственность перед миром. Так было после первой мировой войны, когда была создана лига наций. Так было после второй мировой войны, когда страны победили создали организацию объединенных наций. Всякие противостояния всегда решаются через переговоры, - напомнил Елбасы.

На уровне Евразии, по его словам, можно объединить потенциалы по взаимодействию по мерам доверия.

- То есть Евразийский субконтинент, объединившись, могли бы создать общую территорию безопасности. Также это инвестиционный диалог между Евразийским экономическим союзом, Евросоюзом, ШОС, то есть такая большая экономическая интеграция очень интересна всем, - добавил Елбасы.

Он напомнил, что Казахстан не раз служил эффективной платформой для переговорных процессов по различным проблемам несмотря на молодость столицы.

- Здесь прошли первые в этом столетии саммит организации ОБСЕ, саммит исламских государств, саммит мировых традиционных религий, Астанинский экономический форум и моя инициатива - G-global могут стать площадкой для таких диалогов, и столица нашей станы может служить местом встречи подобных стран и их лидеров, - заключил Назарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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