Есть один президент и двойственности в Казахстане не будет - Назарбаев
Первый Президент Казахстана отметил, что нужны изменения, которые может внести новая команда.
Фото : akorda.kz16 мая 2019, 13:37
Двойственности в Казахстане не будет. Есть только один президент, который будет избран и он будет главный. Об этом в ходе XII Астанинского экономического форума сказал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
- Все эти годы мы работали тесно с народом, политика была правильная. Я участвовал в 5 общенародных выборах, ниже 85% никогда не набирал. Благодаря стабильности и взаимопониманию с народом мы достигли успехов. Это оценки всех экспертов, соседей. Следующая трансформация, без политических потрясений, считаю, это правильный выход из положения, - сказал Назарбаев.
Он напомнил, что его мандат еще продолжался.
- Я мог еще работать, выставить свою кандидатуру, со 100% уверенностью, что меня изберут также всенародно. Но нужны изменения. Думаю, новая команда сможет внести свои инновации, мысли, - подчеркнул Елбасы.
Задача дальнейшего руководства и команды, по его словам, будет заключаться в том, чтобы продолжить все начатые дела.
- "Программа 2050" говорит о том, что мы к 2050 году должны войти в 30-ку лучших и развитых государств мира. Мы к этому неуклонно идем. Для этого созданы все программы и есть финансы для осуществления, возможности, кадры и, я думаю, что на это будет нацелена работа будущих руководителей правительства. Я создаю какие-то неудобства и вам приходится сначала говорить: "Первый Президент, потом президент". Такая ситуация. Я думаю, двойственности в Казахстане не будет. Есть один президент и он главный. Мы все будем на него работать, когда изберем, - заявил Назарбаев, отвечая на вопрос модератора, журналиста Euronews Штефана Гробе.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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