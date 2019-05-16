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Назначена дата инаугурации Зеленского

Инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня.

Фото : Radio Prague16 мая 2019, 14:35

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая, сообщает РИА Новости.

Такое решение на заседании Верховной рады поддержали 315 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее комитет Верховной рады по вопросам регламента рассмотрел семь проектов относительно даты инаугурации Зеленского (17, 19, 20, 26 и 28 мая) и рекомендовал парламенту голосовать по каждому из них.

Сам новоизбранный президент настаивал на приведении его к присяге 19 мая. По его мнению, действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.

Инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня.

14 мая Зеленский подверг критике украинских парламентариев, которые не назначили на заседании дату его инаугурации, пишет russian.rt. Он назвал обещания депутатов назначить инаугурацию в ходе заседания 14 мая "враньем мелких мошенников".

Зеленский выиграл выборы президента Украины, набрав более 73,22% голосов избирателей. За его соперника, действующего президента Украины Петра Порошенко, проголосовали 24,24% украинцев.


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