На 50 млн рублей проспонсировал россиянин боевиков ИГИЛ

Осуществлял переводы с 2015 года.

Федеральной службой безопасности России совместно со спецслужбами пресечена в Москве деятельность уроженца Северной Осетии, переводившего деньги боевикам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ФСБ РФ.

По информации ведомства, он осуществлял безналичные переводы на банковские карты лиц, принимающих участие в боевых действиях в Сирии в составе запрещенной международной террористической организации Исламское государство*, а также в адрес основателя исламского фонда "Мухаджирун" Ахмеднабиева И.С.

- Аккумулированные таким образом денежные средства обналичивались за рубежом и направлялись для подготовки и совершений преступлений террористического характера. Всего с 2015 года фигурантом перечислено не менее 50 млн руб (около 293 млн тенге), - говорится в сообщении.

Также известно, что в ходе обыска по месту его проживания обнаружена экстремистская литература, значительное количество банковских карт, мобильные телефоны с инструкциями от координаторов "ИГИЛ". Подозреваемый задержан.

* - группировка, запрещенная в Казахстане

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