Фируза Шарипова: Никогда не поступлю как Геннадий Головкин

Она отметила, что гордится спортивными достижениями Геннадия Головкина, но не понимает, почему он так ведет себя.

Казахстанская обладательница ряда чемпионских поясов по профи-боксу Фируза Шарипова прокомментировала нежелание Геннадия Головкина видеть в своем андеркарде их соотечественника Данияра Елеусинова, передает Zakon.kz.

- Я в шоке от той ситуации, которая произошла с Данияром Елеусиновым. Но если честно, когда я только начинала карьеру, у нас все сложилось похожим образом. Мы хотели попасть в андеркард Геннадия Головкина, вели переговоры с промоутером Томом Леффлером, и он не был против. Но от менеджера Геннадия Олега Германа получили ответ: “Никогда (подчеркнуто) Фируза не будет выступать в одном карде с Головкиным”. Это было очень грубо, и я, конечно, тогда сильно расстроилась. Мы хотели получить от Геннадия Головкина хотя бы словесную поддержку. Через общих знакомых просили, чтобы он сказал в прессе несколько добрых слов обо мне. Он не откликнулся и на это. В итоге меня поддержал российский боксер Александр Поветкин, который звонит и подбадривает меня перед каждым боем. Головкин уже достиг такого уровня, что даже простые слова поддержки очень многих бы реально мотивировали и придали бы дополнительный импульс карьере. Но почему-то он так не делает, для нас это странно. После той ситуации я поставила себе цель превзойти результаты Головкина. Безусловно, он очень сильно продвинул Казахстан на мировой спортивной арене, но я хочу большего. И я сделаю все, чтобы добиться звания абсолютной чемпионки мира, чего не удалось ни Геннадию, ни кому-либо еще из Казахстана, - написала Фируза Шарипова в своем Instagram.

Она отметила, что гордится спортивными достижениями Геннадия Головкина, но не понимает, почему он так ведет себя по отношению к своим соотечественникам.

- От себя я могу сказать, что всегда поддерживаю молодых казахстанских боксеров и буду делать это в дальнейшем. Я хочу, чтобы профессиональный бокс в Казахстане максимально развивался. С этой целью мы создали общественный фонд и открыли промоутерскую компанию. И если вы посмотрите файт-кард организованных нами вечеров бокса, там всегда много молодых казахстанских боксеров. Мы используем любую возможность, чтобы помочь, и никогда не отказываем моим землякам и соотечественникам, - написала Фируза Шарипова.

Ранее глава менеджерской компании, занимающейся делами Данияра Елеусинова в профи, Зия Алиев рассказал, что инициатива отказа в выступлении 8 июня исходила именно от Геннадия Головкина.

- Наш промоутер был готов оплатить и оппонента, и место, - у меня есть официальное письмо Matchroom, адресованное Тому Леффлеру, что компания обязуется оплатить все расходы, связанные именно с Данияром Елеусиновым, на что Леффлер, в принципе, согласился. Но в итоге не согласился Головкин. Не хочет он видеть Данияра у себя на вечере, - сообщил Алиев.

Следующий выход на ринг казахстанская чемпионка проведет 16 июня в Екатеринбурге. Там на Втором всемирном боксерском форуме состоится ее реванш с россиянкой Юлией Куценко.

Олимпийский чемпион Рио Данияр Елеусинов будет теперь готовиться к бою 25 мая на вечере бокса в Оксон-Хилле, штат Мэрилэнд, США, в котором изначально должен был дебютировать в рамках супертяжелого веса чемпион мира Александр Усик, однако из-за полученной травмы украинец в этот день не выступит.

Альберт Ахметов

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