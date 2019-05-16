Квартирная мошенница задержана в Нур-Султане

Жительница Акмолинской области успела обмануть многих граждан.

Полицейские столицы по подозрению в квартирном мошенничестве задержали жительницу Акмолинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Сотрудники криминальной полиции УП района "Алматы" Нур-Султана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась 42-летняя жительница Акмолинской области.

Войдя в доверие граждан, женщина обещала содействие в приобретении квартир в жилых комплексах либо земельных участков, оценивая свои услуги от 1000 до 5000 долларов США. Представлялась она под разными именами. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК - "Мошенничество".

Подозреваемая ранее была судима за мошенничество, завладела деньгами у семи граждан.

Граждан, пострадавших от мошеннических действий задержанной, просят обратиться в УП района "Алматы" по адресу (ул. Жансүгүрұлы,2) или позвонить по телефонам: 8(7172) 71-67-90, 8-777-417-03-31 или на 102.

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