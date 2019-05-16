Нурлан Батыров рассекретил тайные желания всех женщин

Производство фильма длилось больше года.

Каждая девушка хотя бы в глубине души хочет доминировать, сделать то, что не может по разным причинам осуществить в жизни. Известный режиссер и актер Нурлан Батыров помог прекрасной половине человечества воплотить эти мечты, представив на суд зрителей комедию "Дневник Безумной женщины", передает Zakon.kz.

В центре сюжета популярное женское ток-шоу, гостем которого становится звезда Instagram, известная под ником Безумная женщина. Гостья рассказывает историю о том, как познакомилась с Нурланом и сумела расположить к себе его родителей, брата и друзей. Счастливая, красивая, бородатая, но не комплексующая из-за этого, Безумная женщина считает себя богиней, олицетворяет всех представительниц прекрасного пола.

Активные пользователи социальных сетей знают, что Безумная женщина как персонаж появилась не сегодня – еще с 2015 года Нурлан Батыров снимает веселые короткие видеоролики с ее участием в главной роли. Людям полюбилась Безумная женщина, они узнавали в ней себя, народная любовь прибавлялась.

- Безумная женщина превратилась в своего рода Instagram-комикс со своей сюжетной линией. Два года назад, когда был пик популярности этого персонажа, мы решили сделать большой перформанс, сделать большой фильм. Безумная женщина – это собирательный образ девушек, женщин, собирали черты ее характера по крупицам, наблюдая, что происходит вокруг, как ведут себя девушки и о чем они мечтают, - рассказал автор идеи Нурлан Батыров.

За пределами социальных сетей в новогоднем мюзикле "Навстречу мечте" и скетчкоме "Q-елi". Но именно "Дневник Безумной женщины" стал первым казахстанским фильмом, где один актер- Нурлан Батыров, исполнил одновременно две главные роли.

Актерский состав фильма намерено состоит наполовину из популярных в Instagram личностей и профессиональных актеров. Именно поэтому наряду с такими звездами кино, как Ерден Телемисов, Асель Акбарова, Жания Джуринская, Гульназ Жоланова, Динара Бактыбаева и Ирина Ажмухамедова, зрители увидят на экране звезд Instagram Шарипа Серика, Айжан Байзакову, Жениса Омарова (Жека FatBelly) и Биржана Ашима.

- Сложность была в составлении графиков. У нас все хайповые персонажи, их всех собрать в один день на одной съемочной площадке очень сложно. У каждого свой график, нам приходилось подстраиваться, делать иногда перерывы. Более того, когда Айжан не могла три дня вылететь из Италии из-за забастовки транспортников, у нас полетел весь график, нам пришлось подстраиваться. Сейчас вспоминать смешно, но тогда это были тяжелые дни, - рассказала продюсер фильма Алмагуль Тлеуханова.

Производство картины длилось больше года, за это время у Айжан Байзаковой родился ребенок, один человек из съемочной группы создал семью и ожидается пополнение.

- К чести всех известных участников съемок, они все шли навстречу, никто не предъявлял каких-то заоблачных райдеров, атмосфера была дружелюбной. Все звезды казахстанского сегмента Instagram, кто имеет около миллиона подписчиков, все достойны выхода на большой экран, это талантливые мальчишки и девчонки, умеют импровизировать, здорово играют, - считает Алмагуль Тлеуханова.

Сам Нурлан Батыров в недавнем интервью Zakon.kz признался, что устал от Безумной женщины и новых видеороликов в Instagram с ее участием больше не будет. Но продюсер фильма "Дневник Безумной женщины" не исключила, что этот персонаж может появиться в продолжении киноленты.

Каким бы веселыми ни были проделки Безумной женщины в кадре, после просмотра зритель понимает, что фильм на самом деле о том, какими слепыми и беспомощными делает мужчин любовь и удар тяжелым предметом по голове. И не забывает повторить для всех девушек одну простую истину: красота с годами пройдет, а вот обаяние и сила духа не исчезнут никогда и помогут завоевать сердце любого даже самого крепкого мужчины.

Альберт Ахметов

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