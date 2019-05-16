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В соцуправлении Алматы проверят информацию об увольнении Толымбековой

Трудовые права работников будут защищаться согласно Трудовому кодексу РК

Фото : pixabay.com16 мая 2019, 20:02

Управление социального благосостояния г. Алматы проверит информацию об увольнении Ляззат Толымбековой, передает Zakon.kz.

- Заявления от Ляззат Толымбековой к нам пока не поступало, однако мы готовы проверить распространяемую в сети информацию. Если будет установлен факт незаконного увольнения работника и нарушения его прав, в отношении работодателя будут приняты меры согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан. Иными словами, трудовые права работника будут восстановлены, - прокомментировала заместитель руководителя управления Айнур Мукажанова.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что семьи алматинцев, задержанных за плакат "От правды не убежишь", подвергаются предследованиям. Информацию об этом проверяют в акимате города.


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