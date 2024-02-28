Как работнику защитить свои права при помощи Трудового кодекса
Фото: pixabay
Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему "Как Трудовой кодекс защищает права работников".
Мы продолжаем серию эфиров, где разъясняем, как при помощи Трудового кодекса работнику отстаивать свои права.
Сегодня вы узнаете:
- Как Трудовой кодекс защищает права беременных женщин.
- Каков порядок перевода на другую работу в случае ухудшения состояния здоровья либо освобождения от работы.
- О специфике оплаты труда при суммированном учете рабочего времени.
- Как производят оплату сверхурочной работы при прекращении трудового договора.
- В чем заключаются нюансы оплата труда в случае удержания из заработной платы.
- Каков общий порядок оформления совмещения должности или замещение отсутствующего работника.
Ведущая: Наталья Гилёва, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби, эксперт Конституционного суда РК.
Запись первого мероприятия можно посмотреть по ссылке.
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