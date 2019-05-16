Зоозащитники подняли в суде вопрос усыпления бродячих животных

Они указали на нарушение Конституции.

Алматинские зоозащитники подали иск в суд по вопросам усыпления пойманных животных, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

На период рассмотрения дела судья увеличил обязательный срок содержания животных. Такое решение озадачило другую группу зоозащитников: содержать бы и рады, но негде и не на что.

Борьба с бродячими животными в Алматы происходит по принципу: поймали, зарегистрировали; если в течение трех дней собаку или кошку никто не забрал – усыпили. Зоозащитники, не без помощи юристов, обнаружили в этом нарушение Гражданского кодекса и обратили на это внимание суда.

Сергей Снегирев, зоозащитник:

- В части 246 статьи доступным языком говорится о том, что любое безнадзорное животное по умолчанию является чьей-то собственностью. В соответствии со статьей 246 Гражданского кодекса, нашедший это животное не вправе распоряжаться этим имуществом в течение 60 дней.

За 60-дневный срок у животных будет больше шансов избежать гибели. Однако в отлове для животных не смогут обеспечить нормальных условий содержания. Так считает другая группа зоозащитников. Она утверждает, что подобной мерой братьев наших меньших обрекут на долгую и мучительную смерть.

Владимир Тепляков, зоозащитник:

- До тех пор, пока не будет построен соответствующий большой изолятор, где будут соответствующие условия. Это просто будет концлагерь. Это будет ад. Собаки будут там умирать от инфекций.

Сейчас, по постановлению суда, усыплять животных, попавших в изолятор, перестали. Из-за этого, по словам руководителя подразделения, отлов бродячих и брошенных четвероногих пришлось почти полностью приостановить.

Айгерим Жаксылык, руководитель отдела отлова бродячих животных:

- Так как резервы предприятия ограничены - максимальное количество собак, которое может вместить изолятор, это около 500 голов, - поэтому снижаем количество заявок отловленных животных, чтобы мы их могли содержать на должном уровне.

Зоозащитник Сергей Снегирев сообщил, что переполнение изолятора - событие ожидаемое. По его словам, чтобы не нарушать закон и содержать отловленных животных на должном уровне, акимат города начнет искать дополнительные возможности. В частности, приступит к строительству нового изолятора и приютов для животных.

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