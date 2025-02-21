В Минэкологии озвучили позицию об усыплении бродячих животных

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев на брифинге в СЦК 21 февраля 2025 года прокомментировал инициированный депутатами Мажилиса проект закона, которым предусматривается усыпление бродячих животных, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что закон, которым в Казахстане введен принцип "отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск", был принят в 2021 году и реализуется с 2022 года.

"Статистика говорит о том, что случаев укуса собак, особенно бродячих, выросло и стало даже больше, чем до реализации закона. Было много сигналов. Были даже смертельные случаи. В этой связи депутатами инициированы эти поправки, чтобы без выпуска, то есть отлов, стерилизация и вакцинация, без выпуска. И с гуманным умерщвлением, то есть усыпление. Как это во всем мире и делается", – пояснил Нуркен Шарбиев.

Вице-министр добавил, что такой опыт применяется сейчас во многих развитых странах.

"Министерство данный вопрос рассматривало и анализировало зарубежный опыт. Большинство стран на начальном этапе внедряли принцип "отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск", но в последующем перешли на безвозвратный отлов. Кое-где в странах проводится безвозвратный отлов, но содержание до естественной смерти собак, а где-то ведется умерщвление гуманным способом, то есть усыпляют посредством укола. В Парламенте закон обсуждается. Какой закон примут, тот мы и будем реализовывать. Но зарубежный опыт показывает, что развитые страны, та же Турция в прошлом году отказались от выпуска собак и перешли к безвозвратному отлову", – резюмировал Нуркен Шарбиев.

29 марта 2024 года депутат Мажилиса Едил Жанбыршин заявил, что вакцинация и стерилизация не решают проблему регулирования численности бродячих животных. Более того, это слишком затратно для бюджета.