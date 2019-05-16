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Пожар на полигоне под Алматы начал идти на спад

В целом огнем было охвачено порядка 1 га земли.

Фото : facebook.com - Павел Александров16 мая 2019, 23:05

Пожар на полигоне в Алматинской области начинает идти на спад. Для этого к имеющейся технике дополнительно были подключены 10 "КамАЗов" и 10 единиц поливомоечной техники для подпитки пожарных машин. На месте действует рабочая группа из числа акиматов, ДЧС, коммунальных служб Алматы и Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

По словам начальника ДЧС Алматинской области полковника Ерлана Нурпеисова, работы по стеснению грунта и проливке прекращаться не будут.

- В целом огнем было охвачено порядка 1 га земли. Самое эффективное - это стеснение грунтом и создание защитного слоя земли для того, чтобы прекратить взаимодействие горящего мусора с кислородом воздуха.

По данным РГП "Казгидромет", из-за пожара на полигоне превышений ПДК вредных веществ в воздухе на территории Алматы не зафиксировано.

Пользователь Facebook Павел Александров опубликовал фото пожара с высоты.


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