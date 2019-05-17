Семь лет ждут новых квартир жильцы рухнувшего дома в Караганде

Дом жилкомплекса "Бесоба" рухнул еще в 2012-м.

Карагандинцы, так и не получившие квартиры на месте рухнувшего дома, в итоге пожаловались прокурорам. Установленные сроки сорвались уже в который раз за много лет ожидания. К отчаянью людей, им опять назвали новые даты. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Талгат Омаров, житель г. Караганды:

- Мы не услышали ничего конкретного. Ничего: даты, сроки – все расплывчато. Произошло то же самое, что и зимой, когда мы собирались. То же самое они нам и пообещали. Зимой они нам сказали, что в первой декаде получим 19-го года, так сейчас уже вторая декада.

Дом жилкомплекса "Бесоба" рухнул еще в 2012-м. Тогда соседние новостройки начали укреплять, а позже решили и вовсе перестроить. И вот с тех пор 50 собственников и 60 дольщиков скитаются по съемным квартирам. Изначально новые дома обещали сдать в 2014-м. Затем выросли цены на строительство, понадобились дополнительные средства, помимо выделенных правительством. Сейчас достраивают за счет инвесторов. На этот раз чиновники назвали весьма оптимистичную дату – конец мая. Впрочем, то же было и в декабре. Тогда власти обещали сдать дома до нового года.

Жаксылык Шалабеков, заместитель акима г. Караганды:

- Семь лет вы терпеливо ждали, я с вами об этом тоже не раз говорил. Что, да, здесь мы свою вину признаем, от этого мы никуда не денемся. Но я думаю, что окончательная точка, когда вы заселитесь в свои квартиры, она перекроет все негативные моменты.

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