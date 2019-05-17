Комментатора к посту Дильназ Ахмадиевой накажут за разжигание межнациональной розни

Мужчина оставил недопустимые комментарии.

В Алматы за разжигание межнациональной розни к уголовной ответственности привлечен молодой мужчина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Полицейскими Алматы приняты меры в отношении гр.Н, 1990 года рождения, который в сети Instagram допустил умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной розни.

- Осенью прошлого года ранее судимый за грабеж мужчина с использованием сетей телекоммуникаций, а именно в популярной социальной сети Instagram, на странице Д. Ахмадиевой под своим логином оставил недопустимые комментарии, которые им были направлены на возбуждение национальной и религиозной розни. По поступившему заявлению Следственным Управлением ДП Алматы проведено досудебное расследование по ст.174 УК РК. При проведении оперативно-розыскных мероприятий личность нарушителя против мира и безопасности человечества установлена. Согласно заключению судебной экспертизы, в комментариях фигуранта имелись признаки высказываний оскорбительного характера в отношении чести и достоинства лиц уйгурской национальности. Вину в совершенном преступлении он признает полностью и просит извинения, - сообщили в Следственном Управлении полиции ДП Алматы.

Вместе с тем, полиция мегаполиса призывает пользователей социальных сетей не переходить на оскорбление личностей, национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности. За данные деяния предусмотрена уголовная ответственность.

Фото пресс-службы ДП Алматы

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