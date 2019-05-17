В Казахстане на 500 тысяч женщин больше, чем мужчин

По сравнению с 1 апреля 2018 года численность населения увеличилась на 235,8 тыс. человек или 1,3%.

Численность населения страны на 1 апреля 2019 года составила 18448,6 тыс. человек, в том числе городского – 10734,2 тыс. человек (58,2%), сельского – 7714,4 тыс. человек (41,8%), передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.

По сравнению с 1 апреля 2018 года численность населения увеличилась на 235,8 тыс. человек или 1,3%.

За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в городах республиканского значения: г. Шымкент (52,7 тыс. человек), г. Нур-Султан (50,3 тыс. человек) и г. Алматы (49,9 тыс. человек).

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