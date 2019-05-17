Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстане на 500 тысяч женщин больше, чем мужчин

По сравнению с 1 апреля 2018 года численность населения увеличилась на 235,8 тыс. человек или 1,3%.

Фото : Википедия17 мая 2019, 09:36

Численность населения страны на 1 апреля 2019 года составила 18448,6 тыс. человек, в том числе городского – 10734,2 тыс. человек (58,2%), сельского – 7714,4 тыс. человек (41,8%), передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.

По сравнению с 1 апреля 2018 года численность населения увеличилась на 235,8 тыс. человек или 1,3%.

За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в городах республиканского значения: г. Шымкент (52,7 тыс. человек), г. Нур-Султан (50,3 тыс. человек) и г. Алматы (49,9 тыс. человек).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты