За год казахстанцы купили более 16 миллионов железнодорожных билетов онлайн

Положительный рост показал железнодорожный транспорт: количество перевезенных пассажиров достигло 6,95 млн чел., увеличившись на 0,2% год-к-году.

По итогам четырех месяцев 2019 года в Казахстане было перевезено 7,4 млрд пассажиров — на 2,2% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Наибольшая доля пассажиров традиционно приходится на автомобильный и городской электрический транспорт — 99,9%.

Воздушным транспортом воспользовались 2,2 млн человек — сразу на 7,7% меньше, чем годом ранее. Положительный рост показал железнодорожный транспорт: количество перевезенных пассажиров достигло 6,95 млн чел., увеличившись на 0,2% год-к-году.





Пассажирооборот железнодорожного транспорта за январь–апрель 2019 года составил 5,5 млрд пкм, увеличившись на 3,7%. Для сравнения: в 2018 году показатель достигал 5,3 млрд пкм, при годовом росте на 7,5%.

Казахстанцы все чаще пользуются онлайн-сервисами для покупки товаров и услуг. Так, за март объем безналичных онлайн-платежей превысил 463 миллиарда тенге — в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Количество транзакций по таким платежам также выросло почти втрое – до 33,4 миллиона.

По итогам 2018 года количество билетов на поезд, проданных через интернет, достигло 16,3 млн — на 10,1% больше, чем в 2017 году.





Цены на услуги железнодорожного транспорта по итогам января–апреля 2019 года увеличились к аналогичному периоду 2018 года на 4,9%. По итогам первых четырех месяцев прошлого года удорожание к 2017-му составляло 5,2%.

Для сравнения: рост цен на услуги воздушного транспорта за тот же период составил сразу 17,1% (годом ранее – 3,2%), на услуги автомобильного транспорта — всего 2,6% (годом ранее — 9,9%).

Наибольший рост цен отмечается в Атырауской области: 23,6% за год. На втором месте Шымкент, где рост цен составил 11,3%, на третьем — Павлодарская область: 10,3%.

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