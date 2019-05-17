Новый тренер Головкина рассказал о его тренировках и ближайшем сопернике

Предстоящий поединок станет для Геннадия первым под руководством нового тренера Джонатона Бэнкса.

Новый тренер экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс рассказал о том, как проходят тренировки нашего спортсмена и раскрыл правду о сопернике казахстанца в ближайшем бою канадце Стиве Роллсе, передает Zakon.kz.

Бой состоится 8 июня в Нью-Йорке (в Казахстане уже будет утро 9 июня) на арене "Мэдисон Сквер Гарден". Предстоящий поединок станет для Геннадия первым под руководством нового тренера Джонатона Бэнкса. В интервью каналу The Ring Digital Бэнкс рассказал, как его подопечный готовится к возвращению на ринг после поражения от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

- Сначала мы делаем небольшую пробежку, потом упражнения на физическую подготовку. Позже мы работаем на лапах, либо проводим спарринги. В первом случае мы выходим в ринг и делаем работу на лапах. Если в этот конкретный день после утренней сессии у нас по плану спарринги, тогда он выходит в ринг и мы приступаем к работе, — рассказал Бэнкс.

Также журналистка канала поинтересовалась у Бэнкса, будет ли для него значимым ближайший бой Головкина в свете того, что он и Роллс тренировались раньше в одном зале.

- Стив Роллс — боец из твоего родного зала Kronk Gym. Ты же тренируешь Геннадия. Будет ли это тебя определенной задачей, потому что ты уже примерно знаешь стиль Роллса и то, чему он учился?

- Если честно, я не знаю, чему он учился. Люди говорят, что он — боксер из "Кронка", но я не знаю его как часть Kronk Gym. Я видел его фото в футболке Kronk Gym, и он говорил, что тренировался там. Я не видел, чтобы он занимался в "Кронке", следовательно не знаю, чему он учился и что преподнесет.

Говорить, что Стив — боец Kronk Gym... Я этого не вижу. Если вы посмотрите на постеры Эмануэля Стюарда, вы не увидите там Стива Роллса. Там есть все боксеры, которых он тренировал, но имени Роллса среди них нет. Я вижу там Адониса Стивенсона — он из Канады, но не Стива Роллса, который тоже из Канады и был в лагере Адониса. Следовательно я вообще не в курсе, что Роллс является боксером Kronk Gym или даже тренировался у Стюарда. Возможно, он и отработал пару раундов на лапах, но из того, что я знаю, я не могу назвать его бойцом Kronk.

Не поймите меня неправильно, я хочу сказать, что он говорит неправду. Я говорю лишь то, что я знаю из своего пребывания в зале и работе с Эмануэлем. Я не знаю Стива как боксера Kronk Gym или протеже Стюарда, — сказал Бэнксl.



Ранее бывший тренер Головкина Абель Санчес одобрил выбор им Джонатона Бэнкса в качестве своего нового наставника. Бэнкс является учеником легендарного наставника Эмануэля Стюарда, который за период своей тренерской практики успел поработать в общей сложности с 41 чемпионом мира.



Альберт Ахметов

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