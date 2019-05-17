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Холодные и дождливые выходные ожидаются в Казахстане

На юге 18 мая возможны сильные дожди.

Фото : Obzor.lt17 мая 2019, 12:35

Казгидромет рассказал о прогнозе погоды на 18-20 мая по Казахстану, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, по многолетним климатическим данным в период 17-20 мая очень часто наблюдается вторжение холодных и влажных воздушных масс на Казахстан с районов Северного Урала. Вот и в предстоящие выходные дни с холодными атмосферными фронтами, перемещающимися с Урала, ожидаются дожди и очередное понижение температуры в большинстве областей республики.

- На юге в субботу, на юго-востоке в воскресенье, на севере и в центре в понедельник местами возможны сильные дожди. А на запад республики медленно смещается антициклон с Европейской части России, поэтому здесь ожидается прекращение осадков, но северные тропосферные потоки вызовут понижение температуры воздуха, - говорится в сообщении метеорологов.


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