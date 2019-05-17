Правительству РК рекомендуют активней привлекать бизнес к "озеленению" экономики

Казахстан мог бы заимствовать австралийский опыт, к примеру, в реорганизации ТЭЦ, которые ранее работали в Австралии на угле.

Эксперты считают, что Казахстан стоит на правильном пути перехода от сырьевой экономики к возобновляемым источникам энергии - богатая полезными ископаемыми страна может сделать себе имя на "зеленых" технологиях. Об этом шла речь на сессии "Создание инновационных экосистем для зеленого роста: наука, образование и технологии" на площадке XII АЭФ, передает корреспондент Zakon.kz.

Тема реализации зеленых проектов и экологичных стартапов набирает сегодня популярность. Как отметил заместитель главы дирекции по окружающей среде ОЭСР Энтони Кокс, Казахстан не одинок в решении задач по построению "зеленой" экономики. По его мнению, в этом вопросе есть схожесть Казахстана и Австралии - такой же богатой ископаемыми страной. Эксперт считает, что Казахстан мог бы заимствовать австралийский опыт, к примеру, в реорганизации ТЭЦ, которые ранее работали на угле.

- Правительство должно вовлекать частный бизнес в зеленую экономику - им нужно оказать поддержку. "Зеленые" стартапы помогают создавать сеть для сотрудничества в этой области. К примеру, мы ежегодно присуждаем премии лучшим проектам в области экологии, а также проводим фестивали для распространения наших идей по всему миру, - поделилась опытом управляющий директор "Dena" Кристина Хаверкамп.

Она добавила, что Казахстана высокий потенциал перехода от сырьевой к диверсификационной экономике.

Активное участие в продвижении "зеленых" технологий принимает созданный в качестве наследия ЭКСПО-217 Международный Центр зеленых технологий и инвестиционных проектов. Его цель стать региональной платформой по привлечению инвестиций для ускоренного внедрения "зеленых" технологий, обмену знаниями и информацией через науку и трансферт технологий, а также содействие установлению партнерства между странами.

Заведующий лабораторией энергосбережения в НИУ МЭИ России,Евгений Гашо считает, что у нашей страны уже был мощный экологический рывок - проведение Экспо-2017. Однако полностью "зеленая" экономика - не панацея.

- Это - не панацея, а новые резервы развития в новых условиях. Реализация идей и принципов НДТ в России сложилась за эти 5 лет в тесном переплетении промышленной, экологической и энергетической политики, совсем по-иному, чем в Европе и Азии. Каждая страна находит для себя приемлемый и эффективный симбиоз снижения экологической безопасности и устойчивого развития экономики", - заявил он.

Гашо отметил, что Россия готова поделиться с Казахстаном опытом снижения выбросов от предприятий.

По мнению президента и гендиректора Сети глобальных инноваций Фреда Уолти, инновации стимулируют развитие экономики во всем мире, а современные мегаполисы должны сами стать стартапами, чтобы внедрить "умные" и чистые технологии во всех странах. Уолти поделился примером создания в Лос-Анджелесе инновационного центра мирового класса – это повлекло создание крупнейшей зеленой экономики в США - технологии принесли городу 360 млн долларов.

Гендиректор Dhahran Technology Development Крейг Смит считает, что "сырьевой" Казахстан может сделать себе имя на мировой арене, если будет активно внедрять "зеленые" технологии.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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