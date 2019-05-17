Пожар на полигоне под Алматы: ликвидировано 30% тления

Остается приблизительно 0,8 га.

С 6 часов утра продолжаются работы по ликвидации тления отходов на полигоне. Пожарными автоцистернами и водовозами ведутся работы по проливке мест тления, спецтехникой - по засыпке глиной по периметру очага возгорания. Тушение затруднено тем, что рельеф местности представляет собой глубокий овраг. И тление отходов происходит в овраге, в том месте, где отсутствует уплотнение и трамбовка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВд РК.

Также для тушения привлечены два вертолета с водо-сливными устройствами и за два дня работы произвели более 240 сбросов, объемом более 300 кубометров воды.

На данный момент ликвидировано ориентировочно 30% от общей площади тления, остается приблизительно 0,8 га.

Всего в ликвидации задействовано 2 вертолета Казавиаспас КЧС МВД и службы спасения Алматы, 53 техники и 91 человек местных исполнительных органов, ДЧС г.Алматы и Алматинской области и компании, обслуживающей полигон ТОО "KAZ Waste Conversion".

- Стремимся ликвидировать возгорание в максимально кратчайшие сроки. В настоящее время задымление на территории Алматы не наблюдается. Согласно информации управления охраны общественного здоровья в близ расположенных населенных пунктах и полигона проведены отборы проб воздуха. Согласно протоколов лабораторных исследований, отклонений от нормы нет. Предельно допустимых концентрации вредных веществ в воздухе не наблюдается – сказал заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

Полигон построен для складирования твердо-бытовых отходов и является специальным сооружением, предназначенным для их изоляции, гарантирующим санитарную эпидемиологическую безопасность для населения, а также охрану окружающей среды в регионе. Полигон сдан в эксплуатацию в декабре 1989 года.

В 2011 году Горполигон был передан ТОО "Kaz Waste Conversion" по решению акима Карасайского района. Основным видом деятельности компании является оказание услуг по приему, переработке, утилизации твердо-бытовых отходов и строительных отходов на полигоне. Общая площадь земельного участка составляет 206 га. Ежедневный объем принимаемых ТБО составляет 7 500-10000 кубометров.

- Стоит отметить, что согласно критериям оценки степени риска и проверочным листам в области пожарной безопасности и гражданской обороны, утвержденным совместным приказом министра внутренних дел РК и министра национальной экономики РК, полигоны твердо бытовых отходов не подразделяются по степени риска, тем самым не состоят на учете как подконтрольный объект и не проверяются в области пожарной безопасности, – пояснил Ильин.

16 мая в 02:03 часов на пульт противопожарной службы поступило сообщение, что в 7 км от села Айтей Карасайского района Алматинской области на мусорном полигоне произошло возгорание твердо-бытовых отходов на предварительной площади 1 га.

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