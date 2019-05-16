Гарь, дым, вороны. Фото горящего около Алматы полигона

По данным ДЧС, горящий мусор засыпают глиной. Правда ни техники, ни людей не видно.

С утра 16 мая алматинцы обеспокоены запахом гари в воздухе. Как выяснилось, причина в загоревшемся мусорном полигоне. Корреспондент Zakon.kz сейчас на месте происшествия.

Полигон с отходами находится в 7 км от села Айтей Карасайского района Алматинской области. Подъехать к нему нелегко, с дороги полигон не видно. Представителей СМИ за территорию КПП не пустили.

Общая площадь полигона 10,6 га.

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Тушение водой невозможно, так как имеется овраг глубиной 60-70 метров.

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По данным ДЧС, горящий мусор засыпают глиной. Правда ни техники ни людей не видно.

Предварительная площадь возгорания 1 га.

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