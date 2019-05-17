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Кристин Лагард обсудила с казахстанскими коллегами вопросы роста экономики в регионе

Досаев отметил актуальность темы инклюзивного экономического роста для международных финансовых организаций.

Фото : пресс-служба17 мая 2019, 14:40

Меры экономической политики для инклюзивного роста стали основной темой обсуждения Круглого стола МВФ и Нацбанка Казахстана

В рамках Астанинского экономического форума состоялось третье заседание Регионального круглого стола для руководителей центральных банков и министерств финансов стран региона Кавказа и Центральной Азии, других государств-членов ЕАЭС и Монголии. На повестке были вопросы экономической политики для инклюзивного роста стран региона.

Как отметила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, реформы, направленные на сокращение масштабов бедности и неравенства, стимулирование роста числа рабочих мест, повышение производительности труда, увеличение частных и иностранных инвестиций, а также положительная региональная динамика сотрудничества в регионе могут создать новые возможности для достижения уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста в регионе.

Председатель Нацбанка Ерболат Досаев в свою очередь отметил актуальность темы инклюзивного экономического роста для международных финансовых организаций, правительств и центральных банков.

- Одним из наиболее важных аспектов инклюзивного роста является доступность финансовых услуг. Широкий доступ к финансовым услугам поддерживает устойчивое развитие экономики, усиливая ее социальную направленность, повышая финансовое благосостояние граждан, – сказал он.

Глава Нацбанка напомнил, что в 2019 году подписано Соглашение о координации мер макроэкономической политики между НБРК и Правительством.

- В Соглашении содержатся планы по поддержке устойчивого роста и реальных доходов, диверсификации экономики и развитию ненефтяных секторов, улучшению условий кредитования и качества финансовых решений. Как денежно-кредитная политика, так и фискальная политика находятся только в выигрыше от координации работы Нацбанка и Правительства, – сказал Досаев.


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