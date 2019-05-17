Ногаев: Качество образования в учебных заведениях региона оставляет желать лучшего

Он поручил провести аттестацию сотрудников сферы образования.

В ходе совещания с работниками сферы образования аким Атырауской области Нурлан Ногаев отметил, что нынешнее положение вещей требует применения кардинальных мер, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Нурлан Ногаев с сожалением отметил, что качество образования в учебных заведениях региона оставляет желать лучшего.

– В том числе по лицеям и гимназиям. Там должны учиться действительно достойные. Тех, кто учится на "двойки" и "тройки", нужно отчислять. Гимназии и лицеи тем отличаются от образовательных школ, что в них учатся лучшие. Однако, как мне написали в Telegram-чате, это не всегда так. В лицеях и гимназиях учатся "блатные" троечники, чьи родители давят на учителей и директоров, просят их ставить хорошие оценки и не исключать из учебных заведений, – заявил Нурлан Ногаев.

Аким Атырауской области поручил руководству управления образования провести тщательную проверку ситуации в каждом отдельно взятом учебном заведении.

– Поступает много жалоб на то, что качество образования в таких заведениях оставляет желать лучшего. Это нужно прекращать. Нужно в корне изменить ситуацию в сфере образования. В каждом лицее и гимназии провести проверку, – отметил Нурлан Ногаев.

Глава региона поручил руководителю управления образования вести мониторинг ситуациии в лицеях и гимназиях. Если лицей или гимназия не дает нужного и качественного образования, необходимо вернуть ему статус общеобразовательной школы.

И.о. руководителя управления образования Жанслу Туремуратова также рассказала о проводимой на сегодняшний день работе.

– Каждому из директоров учебных заведений было поручено наиболее тесно взаимодействовать с родителями учеников, школы должны стать максимально открытыми и доступными. Это позволит нам вместе с родителями совместно работать над улучшением качества образования, - сказала Туремуратова.

Нурлан Ногаев поддержал данное начинание и дал поручение разработать концепцию и провести аттестацию сотрудников сферы образования, педагогов, директоров школ и т.д.

– В последнее время участились жалобы на качество образования. Был проведен анализ уровня знаний учащихся, в результате которых наша область показала низкие показатели по республике. Люди пишут мне в Telegram-чате, высказывают свои жалобы. Я поручаю провести аттестацию педагогов, всех сотрудников сферы образования, убрать оттуда случайных людей, – отметил Нурлан Ногаев.

В ходе совещания аким области зачастую зачитывал присутствующим жалобы от родителей, поступающие в чат-канал "Акимат Атырауской области" в приложении Telegram.

– Одна из жалоб – проведение дистанционных платных олимпиад. Учителя не должны за это агитировать – если родитель хочет, чтобы его ребенок участвовал в этой олимпиаде, он сам заплатит деньги. В школах не должно быть никаких поборов. Мы каждый год выделяем большие средства на сферу образования, никаких сборов быть не должно. Это мое поручение всем, – сказал глава региона.

Многие вопросы напрямую касались работы департамента по контролю в сфере образования Атырауской области. На совещании было отмечено, что сотрудникам департамента, включая руководителя, нужно более активно включаться в процесс образования детей, вносить свои предложения, следить за правильным ходом учебного процесса в образовательных учреждениях.

Первый заместитель акима области Серик Шапкенов затронул тему частных детских садов. Их реальное количество на сегодня неизвестно.

– К сожалению, мы не знаем, сколько у нас частных детских садов работает, сколько без регистрации. Мы фиксируем только те частные детсады, которые сами приходят в государственные органы и получают госзаказ. И здесь имеется проблема. Те, кто получает госзаказ, повышают сумму за прием ребенка, хотя делать они этого не должны. Мы по закону не может вести проверки и мониторить ситуацию. Этим, в частности, должен заниматься департамент по контролю в сфере образования, но, как видно, до сих пор проблема является актуальной. Я прошу прокуратуру разобраться в этом деле и дать ему правовую оценку, – сказал Серик Шапкенов.

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