Семь задач поставил Токаев перед правительством

Госполитика занятости должна быть ориентирована на обеспечение людей достойной работой и справедливой оплатой. Для достижения этой цели Президент РК поставил задачи, которые необходимо решить в предстоящий период.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам занятости и труда, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В работе совещания приняли участие депутаты парламента, члены правительства, представители общественных организаций, инвесторы и руководители крупных компаний.

Президент Казахстана отметил, что государственная политика занятости должна быть ориентирована на обеспечение людей достойной работой и справедливой платой за труд. Для достижения этой цели Касым-Жомарт Токаев поставил задачи, которые необходимо решить в предстоящий период.

– Первое. Подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка труда. Четвертая промышленная революция дает толчок появлению совершенно новых профессий. Сегодня знания устаревают достаточно быстро, поэтому глобальным трендом стала подготовка кадров с профессиональными компетенциями. Правительству необходимо обеспечить комплексное обновление образовательных программ по наиболее востребованным специальностям, - сказал Глава государства.

В связи с этим в ближайшие три года необходимо укрепить материально-техническую базу и кадровый состав 180 колледжей и 20 вузов.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству держать на постоянном контроле вопрос качества и востребованности высшего и профессионально-технического образования.

Второй важной задачей Президент назвал создание качественных рабочих мест.

– Сегодня большинство создаваемых в стране рабочих мест имеет краткосрочный характер. Такой подход не обеспечивает эффективную занятость населения, а лишь на некоторое время стабилизирует рынок труда. Поэтому мы должны, прежде всего, создавать постоянные рабочие места в испытывающих кадровый дефицит отраслях, таких как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм, сфера услуг, информационные технологии, - отметил глава государства.

В качестве третьей задачи Касым-Жомарт Токаев определил обеспечение новых форм занятости. По его словам, глобальные технологические тренды приводят к масштабной трансформации рынка труда.

– Привычные характеристики рынка труда, такие как трудовой договор, профсоюзы, отпуск, больничный, уже не универсальны, как ранее. Увеличивается количество так называемых фрилансеров, аут-стафферов и других. В этой связи нам необходимо предусмотреть нормативное регулирование новых форм занятости, – сказал Президент Казахстана.

Следующей задачей глава государства обозначил трудоустройство молодежи.

– Показатель трудоустроенных по специальности выпускников вузов лишь немногим выше 50 %. Необходимо повысить эффективность наших программ, таких как "Жасыл ел", "С дипломом в село", "Серпін", "Жастар – Ел тірегі", "Молодежная практика". Какие из них работают, какие не реализуются? Необходимо пересмотреть их. Этот вопрос нужно держать на постоянном контроле, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Пятая задача, которую поставил Президент, – обеспечение инклюзивности политики занятости. Глава государства поручил правительству предусмотреть в госпрограмме "Еңбек" конкретные механизмы трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

– На сегодня в Казахстане общая численность людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста составляет 410 тысяч человек. Из них половина не может работать в обычных условиях труда. 120 тысяч человек нуждаются в трудоустройстве, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев шестой задачей определил повышение трудовой мобильности.

– Необходим комплексный подход к решению данной проблемы, нужны такие инструменты, которые удобны не чиновникам, а людям. Поручаю Правительству совместно с акимами выработать дополнительные действенные механизмы для повышения трудовой мобильности, – сказал Президент Казахстана.

Седьмая задача, возложенная на правительство, – укрепление гендерного равноправия.

– Мы должны последовательно защищать трудовые права женщин. Необходимо разработать комплекс мер по обеспечению участия женщин на всех уровнях государственного управления и в корпоративном секторе, - заключил глава государства.

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