Казахстан будет строить доступное жилье по модели Сингапура

Одно из важных условий фонда – у одной семьи может быть только одна квартира.

Казахстан перенимает модель Сингапура в сфере строительства и обеспечения населения доступным жильем. Об этом сегодня на сесии АЭФ рассказал заместитель председателя правления АО НУХ "Байтерек" Ануар Омарходжаев, передает корреспондент Zakon.kz.

На данный момент в 82% рынка доступного или вообще жилого фонда Сингапура обеспечивает одна корпорация, одна государственная организация. Ее бизнес-процессы выстроены таким образом, что сотрудники знают какой у страны будет демографический рост в ближайшее время, сколько людей нужно обеспечить жильем, какой цены должно быть это жилье, какого качества, чем будут заниматься люди, проживающие в их домах, как далеко им ездить на работу, сколько у них детей, сколько детских садов, школ, больниц. То есть, эта корпорация реализует и контролирует целую жилищную политику.

В Казахстане такой корпорацией является АО "НУХ Байтерек". В Сингапуре это фонд доступного жилья HDB, созданный в 1964 году для решения вопроса нехватки жилья в стране. Тогда было построено 100 тыс. квартир, чтобы предоставить их 600 тыс. человек.

- Сначала это были простые строения, но сегодня наш жилищный фонд такой же хороший как частные кондоминиумы. Большинство населения живет в государственном жилье и это включает ряд лиц с пропиской, жильем, граждан Сингапура. В прошлом году это было 21% населения. HDB управляет более чем 1 млн квартир и 90% из них является собственностью фонда, - рассказал о своем опыте ведущий консультант Singapore Cooperation Enterprise Яп Чин Бенг.

По его словам, в 1964 году премьер-министр Сингапура сказал, что владение жильем, будет ключевым фактором политики государства. И с тех пор, это краеугольный камень всех программ государственных.

Одно из важных условий фонда – у одной семьи может быть только одна квартира от HDB. Также нельзя перепродать квартиру пока собственник не выплатил полную ее стоимость фонду (не менее 5 лет).

- У фонда много жилья от 36 до 115 кв м. в зависимости от потребностей разных семей. Тех, кто не может позволить себе приобретать это в собственность, мы даем им возможность снимать его в аренду, что составляет 5% от общей доли. И таким образом, мы также предоставляем гранты и чем ниже их доход, тем больше дается им грант. Те семьи, которые нуждаются в квартирах в срочном порядке, могут подать заявление в фонд. Средства мы берем от министерства финансов по ставке 2,5%. Это та же ставка, которую мы предоставляем нашим гражданам на 20 лет, - сказал Бенг.

Капитал HDB - 32 млрд сингапурских долл. (1 = 200 тг.) и с 1999 года мы выпустили 42 млрд бондов со сроком от 5 до 10 лет. Кредитный рейтинг фонда от Муди – стабильный. За последние 58 лет аккумулятивные средства который предоставил фонд - 31 млрд.

На вопрос, будет ли Байтерек предоставлять льготное кредитование не только молодым семьям и социальной уязвимым слоям населения, зампред холдинга ответил, что "в любых преобразованиях нужно идти шаг за шагом, постепенно".

- Безусловно, если та модель, которую мы выберем, а мы постараемся выбрать самую успешную и полезную для нас, то мы рано или поздно придем именно к таким решениям, - сказал он.

При этом, он отметил, что несмотря на то, что не все казахстанцы готовы к преобразованиям и переходу к "умным" системам, продолжают портить госимущество и хулиганить, внедрение систем неизбежно, и будет на пользу всем.

- Я думаю, что как только у нас появятся элементы Smart-city, smart-дома, людям не готовым к преобразованиям просто на просто сложно будет бить окна и так далее, портить подъедзы. Потому что они будут отвечать по закону, - поделился своими мыслями Омарходжаев.

Качество строительства доступного жилья, по поводу которого сейчас есть много нареканий, будет решаться с помощью стандартизации.

- Мы постепенно подходим к новым СНИПам, стандартам строительства. В рамках строительства доступного жилья, где государство выполняет главную роль, фондирует этот процесс, мы конечно постараемся принять свои правила, согласно которым требования к качеству строительства и требования к строительным материалам будут объективно строгими. И на выходе мы надеемся получить качественное жилье, - заключил спикер.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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