Названа причина крушения военного вертолета Ми-8

Расследование носило открытый характер.

Созданная по приказу министра обороны генерал-майора Нурлана Ермекбаева специальная комиссия по расследованию авиационного происшествия вертолета Ми-8, произошедшего 27 марта 2019 года, завершила свою работу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

- Расследование носило открытый характер. К нему были привлечены представители органов прокуратуры, внутренних дел, специалисты завода изготовителя и авиационных ремонтных предприятий, а также эксперты в области безопасности полетов Российской Федерации, - говорится в сообщении.

По итогам работы комиссия пришла к выводу, что причиной авиационного происшествия явилось непредвиденное воздействие метеорологических факторов на воздушное судно вследствие непреднамеренного попадания экипажа в непрогнозируемые опасные явления погоды и человеческий фактор, повлекшие за собой выход вертолета на критические режимы полета и его разрушение в воздухе.

Вместе с тем, экипаж до конца боролся за благополучный исход полета, о чем свидетельствуют расшифровка материалов объективного контроля вертолета.

Указом Президента страны - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан за образцовое исполнение воинского и служебного долга военнослужащих, погибших при крушении вертолета Ми-8, посмертно наградили медалями "Жауынгерлік ерлігі үшін", которые были вручены в канун Дня защитника Отечества и Дня Великой Победы родным и близким погибших воинов.

Следует отметить, что Министерством обороны РК оказывается необходимая психологическая, материальная и иная помощь, а также реализовываются все положенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан социальные гарантии и выплаты. По поручению министра обороны помощь семьям военнослужащих не будет носить разовый характер. Дальнейшая организация шефства над семьями погибших, поручена начальникам гарнизонов, командирам авиационных баз ВВС.

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