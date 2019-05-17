Алихан Смаилов: Приватизации подлежат 125 объектов Комплексного плана

Первый заместитель премьер-министра-министр финансов РК вкратце проинформировал участников круглого стола об итогах проводимой масштабной приватизации.

Первый заместитель премьер-министра РК - министр финансов РК Алихан Смаилов в рамках XII АЭФ принял участие в работе круглого стола по глобальным инвестициям на тему "Программа приватизации: основные государственные компании", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Алихан Смаилов рассказал о ходе реализации Комплексного плана приватизации, рассчитанного на 2016-2020 годы, и пригласил предпринимателей, инвесторов и иностранных партнеров принять участие в процессе приватизации в Казахстане.

Первый заместитель премьер-министра-министр финансов РК вкратце проинформировал участников круглого стола об итогах проводимой масштабной приватизации.

Алихан Смаилов сообщил о количестве проданных объектов, в числе которых организации республиканской и коммунальной собственности, активы национальных холдингов и национальных компаний, в том числе наиболее привлекательные для бизнеса 52 топовых объекта, реализуемые с привлечением стратегических инвесторов или путем вывода на фондовый рынок через механизмы IPO/SPO.

В целях эффективности, прозрачности и гласности процедур торгов принят ряд новшеств в законодательстве, предусматривающих лояльность к потенциальным продавцам, что позволит привлечь стратегического инвестора.

Торги проводятся в электронном формате на веб-портале реестра государственного имущества (gosreestr.kz), что упрощает и ускоряет процедуру приватизации.

Создана база данных по объектам приватизации на государственном, русском и английском языках.

Помимо этого, веб-портал интегрирован с базами регистрирующих органов, функционируют мобильные приложения на Аndroid, IOS и coll-центр.

Налажен электронный мониторинг каждого объекта приватизации: разработаны дорожные карты, которые предусматривают конкретные мероприятия и сроки их реализации, начиная от предпродажной подготовки объекта до заключения договора купли-продажи.

В текущем году приватизации подлежат 125 объектов Комплексного плана приватизации. В следующем году - 22 компании.

- Мы открыты к сотрудничеству и приглашаем предпринимателей, инвесторов и иностранных партнеров принять участие в процессе приватизации в Казахстане. Информация, как упоминалось выше, доступна на веб-портале реестра госимущества (gosreestr.kz), в том числе на английском языке, - призвал отечественных и зарубежных инвесторов А.Смаилов.

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