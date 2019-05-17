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В Алматы начнется реконструкция дороги к БАО

Предполагается, что налаживание дорожной инфраструктуры даст импульс дальнейшему развитию туризма и создаст комфортные условия для местных жителей.

Фото : x-travels.ru17 мая 2019, 19:52

В Алматы начнется реконструкция дороги к Большому Алматинскому озеру, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности Алматы.

Об этом стало известно в ходе встречи акима города Алматы Бауыржана Байбек с ответственным секретарем МИИР РК Мереке Пшембаевым.

- Сейчас дорога республиканского значения Р-22 "Алматы-Космостанция" находится на балансе АО НК "КазАвтоЖол". После того, как национальная компания разработает ПСД, проект будет передан городскому акимату для реализации строительно-монтажных работ, - говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что налаживание дорожной инфраструктуры даст импульс дальнейшему развитию туризма и создаст комфортные условия для местных жителей. Также в случае чрезвычайных ситуаций сократится время пути доступа спецтехники до БАО.

В целом, на баланс города будут переданы 8 дорог республиканского значения общей протяженностью 58 км. В том числе 4 км участка трассы Алматы-Бишкек (рынок "Алтын Орда") будет принята в коммунальную собственность города после завершения капитального ремонта.


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