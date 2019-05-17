Совет Европы вернул России право голоса в ПАСЕ

Встреча Мааса и Лаврова состоялась в Хельсинки.

В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия надеется на исполнение всеми сторонами решения Комитета министров СЕ о равенстве делегаций, принятого в Хельсинки.

Встреча двух министров состоялась в Хельсинки.

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