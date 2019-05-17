На девочку упала плитка с фасада дома в Нур-Султане

Пострадавшую доставили в больницу.

Облицовочная плитка с фасада столичного дома упала на девочку, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом разместила в Facebook пользователь группы "Астана, хочу похвалить/пожаловаться".

- Девочка 2010 года рождения, моя соседка, подошла к домофону позвонить, как вдруг на нее упала облицовочная плитка со второго этажа! Ребенок получил серьезные физические и психологическую травмы. Вызвали скорую помощь, девочку отвезли во 2 городскую детскую больницу, где ей оказали помощь, наложили гипс! Девочка боится теперь заходить в подъезд, боится ветра! Хорошо не на голову упала плитка! Кто за это в ответе? Кто должен отвечать за безопасность людей? – написала пользователь.

Дальше она пишет, что происшествие случилось по адресу Иманова 42 и утверждает, что скоро может упасть новая плитка.

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