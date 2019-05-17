Токаев: Мы слишком много экспериментировали с образованием

Государственная политика занятости должна быть ориентирована на то, чтобы обеспечить людей достойной работой и справедливой платой за труд.

Нужны инструменты, которые удобны не чиновникам, а людям. Так высказался Президент страны на совещании по вопросам занятости и труда. Касым-Жомарт Токаев считает, что сейчас много рабочих мест создается на короткий срок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

- Они умнее. В принципе, они могут больше, чем человек. Я согласен, что человек выгоднее выглядит, потому что обладает интуицией, переживаниями, может любить, может разлюбить, ревнует и так далее. У робота пока этого нет. Пока. Но кто знает? В будущем, возможно, они догонят нас и в этом плане, - считает президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Ход мыслей президента, видимо, пришелся по вкусу олигарху и миллиардеру Машкевичу. Чуть ранее он как раз рассказывал о японской компании, которая взяла и заменила всех страховых агентов роботами. Президент уверен: паниковать не стоит, все это не фатально. Страхи появились еще в XVIII веке и ничего. Зато проблема безработицы его откровенно беспокоит и нашего образования тоже.

- Мы слишком много экспериментировали с образованием, нам нужно выйти на столбовую дорогу в конце концов и определиться что мы хотим. Образование должно ориентироваться на потребности экономики и, в частности, особенности рынка.

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Пока же все происходит сумбурно. В палате предпринимателей, например, рассказали, что сейчас нет четкой связи с работодателями. Оказывается, все происходит так: в стране есть примерно 13 тысяч предпринимателей, которым звонят и спрашивают, какие специалисты им нужны. Но этого уже недостаточно.

- Можно миллион предпринимателей опрашивать и примерно понимать, реально какие кадры нужны. Мы скрининг провели и убедились, что в трех районах 20 тысяч вакансий бизнесу нужны, но колледжи этих вакансий не видят, - рассказывает председатель национальной палаты предпринимателей РК Аблай Мырзахметов.

Кроме того, мы даем образование детям за рубежом, а те потом не могут найти себе применение, сказал президент.

- Давайте, подойдем и к этой проблеме креативно. Что делать с ними? Переобучать трудно. Не давать работу - они уезжают или вовлекаются в деструктивные течения, - говорит президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Все это уже напрямую касается вопросов национальной безопасности. Поэтому президент поставил перед всеми задачи, которые необходимо решить. Все сводятся к одному: государственная политика занятости должна быть ориентирована на то, чтобы обеспечить людей достойной работой и справедливой платой за труд.

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