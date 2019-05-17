Инцидент с башенным краном в Алматы получил продолжение

Строительство жилого дома приостановлено.

История с башенным краном, который едва не снес балкон многоэтажки в Алматы, получила логичное продолжение. Инцидент стал последней каплей в чаше терпения жильцов, которые пытаются доказать, что дом в их дворе на месте детской площадки возводят незаконно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Два года назад это строительство уже приостанавливали, на днях работы возобновили. Застройщик утверждает, что все технические нормы соблюдены, и распоряжаться территорией он вправе на свое усмотрение. Неизвестно чем закончилось бы это противостояние, если бы в спор не вмешались представители власти.

Видео, на котором стрела башенного крана уткнулась в балкон жилого дома, вызвало не только шквал возмущений в социальных сетях, но и заставило городские власти обратить внимание на проблему жильцов многоэтажного дома, которые живут в непосредственной близости от строительной площадки.

- Дети здесь на самокатах катаются, на велосипедах. Это очень опасно. Всякие тяжелые инструменты, арматура. Дети перепрыгивают через забор. Ветер здесь очень сильный, видели, какой у нас здесь сквозняк. Сквозняк этот может запросто этот кран взять и уронить, - уверена жительница города Асель Серикбаева.

Уронить не уронил, но напугал не на шутку. Благо в тот момент на балконе никого не было. Хотя о том, что такое, в принципе, возможно, жители говорили еще два года назад, когда строительство только начиналось.

- Мы обратились с жалобой в соответствующие органы. Была приостановлена стройка, было вынесено решение суда, и, тем не менее, уже в этом году, в мае месяце они продолжили стройку; и сейчас мы опять собрали жильцов, собрали документы, жалобы, и направили повторно – рассказывает житель города Кайрат Игликов.

Почему замороженную когда-то стройку возобновили, объяснили в управлении городского планирования и урбанистики.

- В плане технических факторов, которые там существуют, никаких нарушений нет. То есть, соответствуют разрывы, инсоляция этого 12-этажного жилого дома при строительстве здания не будет нарушена. Да, но есть один фактор, который в любом случае приводит к неудобству, - объясняет руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов.

Расстояние между домами 25 метров, что, в принципе, позволяет застройщику возводить на этом месте шестиэтажный дом. Но соблюдая технические формальности, застройщик не учел мнение жителей соседнего дома. Ведь изначально здесь должна была быть детская площадка. К тому же дом, построенный впритык, говорят жильцы, больше бы устроил тех, кто любит "пялиться" в чужие окна.

В целом, это выглядит так, будто в квартиру занесли массивный шкаф, но вместо того, чтобы пододвинуть его к стене, поставили посередине комнаты. Все неудобства на лицо, однако, застройщик не собирается отступать. И как знать, чем закончилось бы отчаянное противостояние, если бы в спор не вмешались городские власти. Они предложили сторонам сесть за стол переговоров и вместе найти выход из создавшейся ситуации.

- Предлагаю тщательно изучить эту ситуацию и всем вместе найти оптимальное решение, которое бы устроило и жильцов, и застройщика. А пока строительство будет приостановлено, - говорит заместитель акима города Мухит Азирбаев.

Какое именно решение будет принято, станет известно через неделю.

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