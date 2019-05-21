Головкину предложили новый бой за титул чемпиона мира

Но в другой весовой категории.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (28-0, 13 КО) признался, что по-прежнему хочет боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.



Сондерс жаловался, что Головкин дважды подписывал контракт на бой, но этот поединок так и не состоялся. Теперь же у британца есть пояс чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBO, который может помочь ему в организации боя с Геннадием.





- Я чемпион мира в суперсреднем весе. Если Головкин хочет стать чемпионом мира в двух весовых категориях, я впервые готов дать ему такой шанс. Нет проблем, - сказал Сондерс.

Напомним, Геннадий Головкин был чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO. Билли Джо Сондерс также был чемпионом в этом дивизионе — он владел титулом WBO.

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