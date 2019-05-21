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С коррупцией в вузах сталкиваются 30% студентов

Этот процент должен нас всех насторожить, и мы в этом направлении будем работать - Шамшидинова.

Фото : zakon.kz21 мая 2019, 10:53

В кулуарах правительства министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова рассказала о проводимой антикоррупционной работе в высших учебных заведениях страны, передает корреспондент Zakon.kz.

- В первую очередь, вы знаете, есть работа Лиги академической честности. Мы эту работу будем продолжать. Там участвуют 12 вузов, более 10 вузов кандидаты, чтобы туда перейти. В первую очередь это, конечно, слепая проверка экзаменов. То есть упор на максимальное увеличение письменных экзаменов. Хотим отойти от экзаменов тестового характера, - сказала она.

Наряду с этим, по ее словам, МОН намерен полностью перевести систему высшего образования на электронный формат.

- Это даже выдача дипломов - все это, если в электронном формате будет, контроль будет очень жесткий. Кроме самой системы анкетирования, которая само собой будет проводиться, в вузах внедряется новый курс по противодействию коррупции. Эту работу мы уже начали. В этом году опрос провели, более 70% детей сказали, что не сталкиваются с коррупцией, но оставшийся процент должен нас всех насторожить, и мы в этом направлении будем работать, - пообещала Шамшидинова.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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