Бесплатные авиабилеты для детей могут появиться в РК

Чтобы казахстанцы путешествовали внутри страны, государство планирует субсидировать авиабилеты для детей по принципу программы "Kids go free".

В кулуарах правительства министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал, когда в Казахстане появится программа субсидирования авиаперелетов для родителей с детьми "Kids go free", передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы сейчас госпрограмму ввели. Сейчас ждем утверждения и вносим в закон о туристической деятельности. Это огромный плюс, когда покрываются расходы. Например, если родитель летит на отдых внутри страны, то это плюс двое детей до 15 лет- им предоставляются бесплатные авиабилеты. Бесплатно. Внутри страны. Это нам дает, чтобы не уезжали наши соотечественники за рубеж и тогда наши деньги остаются у нас, - пояснил он.

Мухамедиулы считает, что такая схема выгодна как для граждан, так и для авиакомпаний вместе с государством.

- То есть мы субсидируем условно 1 тенге, государство выделяет детям, а экономим 6,5 тенге. И, конечно, мы заинтересовано будем двигать закон, - отметил он.

Касательно сроков, по словам главы ведомства, новая программа заработает в течение нескольких месяцев.

- Думаю, в течение месяца-два мы будем ускоренно двигаться, - пообещал он.

Субсидирование авиамаршрутов бесплатного авиаперелета детей по принципу "Kids go free" по схеме "1+2" (на одного родителя двое детей) при условии предоставления подтверждающего документа предполагается для создания положительной динамики внутренних миграционных потоков в детско-юношеском туризме Такая практика широко используется во многих развитых странах мира - Великобритании (British Airways), Катар (Qatar Airways), Скандинавских странах (Scandinavian Airlines), Таити (Air Tahiti Nui).

Оксана Скибан, Нур-Султан

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