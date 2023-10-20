Бесплатные перелеты для школьников с преподавателем могут появиться в Казахстане

О расширении программы бесплатных перелетов для детей Kids go free на брифинге в СЦК 20 октября рассказал вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев, передает Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев, планируется расширить действующую в Казахстане программу Kids go free. Она сейчас предусматривает бесплатный перелет для детей, путешествующих с семьей или с родителем внутри Казахстана.

"Поступает очень много предложений от представителей турбизнеса и от казахстанцев о том, что такую практику надо распространить и на групповые туры. К примеру, если классный руководитель берет группу 20 школьников и везет в другой регион Казахстана, то независимо от того, что эти школьники находятся без сопровождения своих родителей, применять бесплатный перелет для детей к таким группам. Мы эту меру полностью поддерживаем, сейчас с депутатами отрабатываем. Если возражений не будет, а я думаю, их не будет, то со следующего года такой бесплатный перелет станет доступным". Ержан Еркинбаев

Также вице-министр предложил ввести рейтинг акиматов регионов по уровню комфорта для туристов. По его словам, предполагается, что рейтинг будет составляться по ряду параметров, в том числе – качества санузлов, уровня сервиса в такси и общественном транспорте.

В марте 2023 года Бюро национальной статистики сообщало о росте цен на авиаперелеты в Казахстане.