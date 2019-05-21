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Милейшие сайгаки попали в объектив фотоловушки

В кадрах можно заметить новорожденных сайгачат.

Фото : facebook.com/s.dildakhmet21 мая 2019, 11:43

Стая сайгаков в Иргиз-Тургайском природном резервате попала в объектив фотоловушки, передает Zakon.kz.

Кадры редких снимков опубликовал в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.

- В Бетпакдале окот прошел успешно. В кадрах можно заметить новорожденных сайгачат. Май, 2019 год, - написал он.


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