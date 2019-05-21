Со следующего года в РК будет курсировать бесплатный детский турпоезд

В приоритете будут дети из социально уязвимых семей, участники и победители образовательных конкурсов и отличники учебы.

О развитии массового спорта среди детей и подростков, а также детско-юношеского туризма на заседании правительства рассказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня согласно статистическим данным занятиями физкультурой и спортом охвачено 1,8 млн детей школьного возраста, в том числе на селе свыше 816 тысяч детей. В целях обеспечения физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства среди детей школьного возраста функционируют учреждения дополнительного образования - 570 детско-подростковых клубов, 87 детско-юношеских клубов физической подготовленности, где систематически занимается 172 тысяч детей и подростков. Во всех регионах действует порядка 80 специализированных спортивных площадок - street workout, - отметил он.

В то же время, по его словам, одним из позитивных примеров эффективной организаций оздоровительного досуга детей является деятельность республиканского оздоровительно - восстановительного центра "Олимпиец" на территории национального природного парка "Кокшетау" в СКО, где в течение всего летнего сезона для детей и подростков организованы оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия. Пропускная способность - ежемесячно 200 человек.

Также Мухамедиулы рассказал о развитии детско-юношеского туризма.

- Сейчас действует Дорожная карта развития детско-юношеского туризма на 2019-2021 годы с охватом свыше 100 тысяч детей на республиканском и региональном уровнях. Также совместно с министерством образования и науки создана республиканская ассоциация детско-юношеского туризма, которую возглавит депутат областного маслихата Акмолинской области Кайрат Султанов. Ежегодно на территории заповедной зоны Акколь работает стилизованный юрточный лагерь "Nomads Camp" с опытными казахстанскими и зарубежными инструкторами, - уточнил глава ведомства.

В лагере для детей создана уникальная программа по ознакомлению с историей, культурой, традициями Казахстана, в том числе организованы народные казахские игры, верховая езда на лошадях, мастерские ремесел и приготовление национальных блюд. В 2018 году лагерь посетило свыше 700 детей, в этом году планируется более 1500 участников.

- С 2020 года планируется запуск бесплатного "Детского туристического поезда" по всем регионам страны. В приоритете будут дети из социально-уязвимых семей, участники и победители образовательных конкурсов и отличники учебы. Кроме того для дальнейшей активизации развития детско-юношеского туризма в стране требуется создание соответствующего координационного совета при правительстве, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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