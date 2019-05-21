Килограммовую золотую монету в честь ЕАЭС выпустил Нацбанк РК

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Национальный Банк Республики Казахстан 21 мая 2019 года выпускает в обращение коллекционные монеты "Евразийский экономический союз. 5 лет" из золота номиналом 50 000 и 500 тенге, из серебра номиналом 500 тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Данные монеты приурочены к пятилетию со дня создания Евразийского экономического союза.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен герб Республики Казахстан. По окружности монет размещены соответствующие им номиналы, надписи "QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY" и "REPUBLIC OF KAZAKHSTAN", и надписи обозначающие металл, из которого изготовлены монеты, их пробу и массу.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображены официальная эмблема Евразийского экономического союза и цифра "2019", обозначающая год чеканки. Вокруг эмблемы композиция из ленточных орнаментов и государственных флагов стран-участниц Евразийского экономического союза, выполненных с применением технологии интерференционного радужного изображения и цветной печати. В верхней части монеты – товарный знак (логотип) Национального Банка Республики Казахстан. По окружности монеты надписи "EÝRAZIALYQ EKONOMIKALYQ ODAQ. 5 JYL" и "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ. 5 ЛЕТ".

Монеты изготовлены:

- из золота 999 пробы номиналом 50 000 тенге, массой 1 кг, диаметром 100 мм, тиражом 20 (двадцать) штук;

- из золота 999 пробы номиналом 500 тенге, массой 31,1 грамма диаметром 32 мм, тиражом 500 (пятьсот) штук;

- из серебра 925 пробы номиналом 500 тенге, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, тиражом 1500 (одна тысяча пятьсот) штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан".

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости, выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

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